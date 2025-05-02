Bakan Yerlikaya'dan Polis Saldırısına Tepki
İçişleri Bakanı Yerlikaya, görevini yapan bir kadın polise yapılan araçlı saldırının, devlet ve kamu düzenine bir tehdit olduğunu belirtti ve saldırının hukuk karşısında yanıt bulacağını ifade etti.
Bakan Yerlikaya: Polisimize saldırmak, devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel