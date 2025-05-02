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Bakan Yerlikaya'dan Polis Saldırısına Tepki

Bakan Yerlikaya'dan Polis Saldırısına Tepki
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, görevini yapan bir kadın polise yapılan araçlı saldırının, devlet ve kamu düzenine bir tehdit olduğunu belirtti ve saldırının hukuk karşısında yanıt bulacağını ifade etti.

Bakan Yerlikaya: Polisimize saldırmak, devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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