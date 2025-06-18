Bakan Yerlikaya'dan Kırmızı Işık İhlaline Dikkat Çekti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılı içerisinde kırmızı ışık ihlali nedeniyle her 3 günde 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti. Antalya'da meydana gelen ölümlü trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Bakan, trafik kazalarında can kaybını önlemek için herkesin kurallara uyması gerektiğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2024 yılı içerisinde kırmızı ışık ihlali nedeniyle her 3 günde 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Tek bir amacımız var: Trafik kazalarında canlarımızı yitirmeyelim." uyarısında bulundu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "kırmızı ışıkta dursaydı" başlığıyla Antalya'nın Kepez ilçesinde kamyon sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen trafik kazasının görüntüsünü paylaştı.

Olayda, 3 aracın karıştığı ölümlü trafik kazası meydana geldiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kazada 1 vatandaşımız yaralandı, maalesef 1 canımızı kaybettik. Bir ocağa daha ateş düştü. 2024 yılında 266 bin 854 ölümlü-yaralamalı kazanın 7 bin 526'sı kırmızı ışık kuralına uymamaktan meydana gelmiş ve kırmızı ışık kuralına uyulmadığı için 137 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 2024 yılı içerisinde kırmızı ışık ihlali nedeniyle her 3 günde 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Tek bir amacımız var: Trafik kazalarında canlarımızı yitirmeyelim. Güvenli yollar, huzurlu yolculuklar."

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı görüntüde, hızla seyreden kamyonun geçiş yapan otomobile çarptığı, ardından başka araçların da kazaya karıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
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