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Ambulans şoförünü darbeden şehir magandalarına Yerlikaya'dan tepki

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da bir ambulansın önünü kesip sürücüyü darbeden şüphelilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Ambulansın önünü kesmek, ambulansa bilerek yol vermemek, ambulansın içine hasta var mı diye bakmaya çalışmak zorbalığı asla ve asla kabul edilemez. Gereği yapılır" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da hasta taşıyan ambulansın önünün kesilmesi olayına ilişkin açıklamada bulundu.

Bursa'da kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulansın önünü kesen tekstilci S.Y. ile oğlu M.Y.'nin, yol verme meselesinden paramedik sürücü Muhammed Ali Karasulu'yu darbettiği anlar, ambulansın araç içi kamerasına yansıdı. Emniyet şeridinde duran ambulansın önüne kullandığı otomobilini çeken S.Y.'nin, M.Y. ve diğer oğlu S.Y. (23) ile birlikte indiği, baba ile büyük oğlu S.Y.'nin cep telefonu kamerasını açarak ambulansa ilerledikleri görüldü. Ambulansın arkasında hasta olup olmadığını kontrol eden baba ve oğulları, o anları cep telefonu kamerasıyla da kayıt altına aldı.

ARDI ARDINA YUMRUK ATTI

Yaşananlara tepki gösteren kadın sağlık görevlisinin üstüne yürüyen M.Y.'nin, kendisini engellemek isteyen Muhammed Ali Karasulu'ya ardı ardına yumruk attığı anlar da görüntüye yansıdı. Bir süre daha sağlık görevlileriyle tartışan baba ile oğullarının, otomobillerine binerek uzaklaştı.

Ambulans şoförünü darbeden şehir magandalarına Yerlikaya'dan tepki

"BU ZORBALIK ASLA VE ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Yerlikaya sosyal medya hesabından olayın görüntülerini de paylaşarak, ambulansın önünü kesen şüphelilerden M.Y'nin tutuklandığını, S.Y. için de adli kontrol kararı verildiğini belirtti. Bakan Yerlikaya, "Ambulansın önünü kesmek, ambulansa bilerek yol vermemek, ambulansın içine hasta var mı diye bakmaya çalışmak zorbalığı asla ve asla kabul edilemez. Gereği yapılır" ifadelerini kullandı.

Ambulans şoförünü darbeden şehir magandalarına Yerlikaya'dan tepki
Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel

İçişleri Bakanı Politika Güvenlik Olaylar Sağlık Güncel Hukuk Bursa

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Yorumlar (1)

Look At Me:

Adli kontrol kararı ne yaa? Git bir kaç kişiye daha zorbalık yapta gel mi? Yada yarım kalan işi tamamla mı?

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