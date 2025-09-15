Haberler

Bakan Yerlikaya: Babaya Tokat Atan Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli'de sosyete uyaran bir babaya çocuklarının gözü önünde tokat atan O.C. adlı şüphelinin İstanbul'da yakalandığını açıkladı. Bakan, toplum huzuruna zarar verenlere karşı kararlı bir mücadele edeceklerini belirtti.

BAKAN YERLİKAYA: BABAYA TOKAT ATAN ŞÜPHELİYİ YAKALADIK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, " Kocaeli'nin Gebze ilçesinde; sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran babaya, okula götürdüğü çocuklarının gözü önünde tokat atan şüphelinin O.C. (33) olduğu tespit edilmiştir. Kocaeli Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası şüpheli İstanbul'da yakalanmıştır. Çocuklarının gözü önünde babaya şiddet uygulanması; yalnızca çocukların güven duygusunu değil, toplumumuzun huzurunu da doğrudan tehdit eden bir davranıştır. Toplum huzuruna kast edenlere, trafik güvenliğini hiçe sayan zorbalara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın, biz gereğini yapalım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
