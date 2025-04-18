Bakan Yerlikaya: 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 723 düzensiz göçmen yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ülke genelindeki denetimlerimizde 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 723 düzensiz göçmen yakalandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ülke genelindeki denetimlerimizde 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 723 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel