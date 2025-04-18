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Bakan Yerlikaya: 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 723 düzensiz göçmen yakalandı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ülke genelindeki denetimlerimizde 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 723 düzensiz göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ülke genelindeki denetimlerimizde 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 723 düzensiz göçmen yakalandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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