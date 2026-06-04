Dışişleri Bakan Yardımcısı Özel, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı olarak atanan Büyükelçi Orav'la görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı olarak atanan Büyükelçi Aivo Orav'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Yardımcısı Özel, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı olarak atanan Büyükelçi Orav'la görüştü.

Görüşmede, vize ve göç konuları başta olmak üzere, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.