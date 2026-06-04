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Dışişleri Bakan Yardımcısı Özel, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı olarak atanan Büyükelçi Orav'la görüştü

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav ile görüşerek vize, göç ve Türkiye-AB ilişkilerini ele aldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı olarak atanan Büyükelçi Aivo Orav'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Yardımcısı Özel, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı olarak atanan Büyükelçi Orav'la görüştü.

Görüşmede, vize ve göç konuları başta olmak üzere, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç
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