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Bakan Yardımcısı Macit, Depremden Etkilen Malatya'da Eğitim Yatırımlarını İnceledi

Bakan Yardımcısı Macit, Depremden Etkilen Malatya'da Eğitim Yatırımlarını İnceledi
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da eğitim yatırımları ve onarım çalışmaları hakkında bilgi aldı ve inşaatları yerinde değerlendirdi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da ziyaretlerde bulundu.

Macit, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır'ı ziyaret ederek, eğitim yatırımları, onarım ve yeniden yapılandırma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Macit'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ise depremler sonrası başlatılan eğitim yatırımları değerlendirildi.

Bakan Yardımcısı Macit ve beraberindeki heyet, daha sonra yapımları süren 32 derslikli Cengiz Topel İlkokulu, 24 derslikli İnönü Mahallesi İlkokulu, 24 derslikli Alparslan İlkokulu ve 24 derslikli Yeşilyurt İmam Hatip Lisesi inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Ramazan Taştaş - Güncel
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