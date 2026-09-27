Haberler

Bakan Yardımcısı İnan ve Vali Turan, Kırklareli OSB'de itfaiye birimini ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Yardımcısı İnan ve Vali Turan, Kırklareli OSB'de itfaiye birimini ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ile Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi OSB Meslek Yüksekokulu itfaiye birimini ziyaret etti. Mesleki eğitimin sanayi ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi değerlendirildi, iş güvenliği hakkında bilgi alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ile Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksekokulu itfaiye birimini ziyaret etti.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ziyaret programına Bakan Yardımcısı İnan ve Vali Turan'ın yanı sıra Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ve beraberindeki heyet katıldı.

Hizmete açılan derslik binası ile itfaiye birimindeki incelemelerde, mesleki eğitimin sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi ve öğrencilerin uygulamalı eğitim imkanlarının artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Ziyarette ayrıca, Organize Sanayi Bölgesi'nde iş güvenliği ve olası acil durumlara ilişkin yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Almanya istedi, Rusya ve Almanya Dışişleri Bakanları New York'ta görüştü

Almanya istedi, iki ülkenin dışişleri bakanları masaya oturdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası ilk açıklama

AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası ilk açıklama
'163 milyon lirayı 4 ayda 20 katına çıkardılar' iddiası! Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki görevinden istifa etti

Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki görevinden istifa etti
Güney Afrika’da bara kanlı baskın! 17 kişi hayatını kaybetti

Gece yarısı korkunç saldırı! Cesetleri barın önüne böyle dizdiler
Fon soruşturmasında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı hakkında yakalama kararı

Fon soruşturması büyüyor! Patron ve CEO hakkında yakalama kararı
Trump’tan yapay zekaya yeni isim! Şi Jinping de fikri beğendi

Trump’tan yapay zekaya yeni isim! Şi Jinping de fikri beğendi
Fenerbahçe'ye transfer yasağının gelmesine neden olan rakam ortaya çıktı

F.Bahçe'nin transfer yasağını kaldırmak için ödeyeceği para belli oldu
Yeniden Refah'ta istifa depremi! Doğan Bekin, 'AK Parti' iddialarına yanıt verdi

Terörsüz Türkiye tartışması istifa getirdi