Bakan Yardımcısı Ekinci, Japonya Senatosu üyeleri ile görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, Japonya Senatosu Uluslararası Meseleler Araştırma Komitesi üyeleri ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Berris Ekinci, Japonya Senatosu Uluslararası Meseleler Araştırma Komitesi üyeleri ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA