Haberler

Bakan Yardımcılığı görevine atanan Hakkari Valisi Çelik'ten veda ziyareti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HAKKARİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili olan ve geçen günlerde İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine atanan Ali Çelik, Derecik ve Şemdinli ilçelerine veda ziyaretinde bulundu.

HAKKARİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili olan ve geçen günlerde İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine atanan Ali Çelik, Derecik ve Şemdinli ilçelerine veda ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle İçişleri Bakan Yardımcılığı'na atanan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Irak sınırındaki Derecik ilçesini ziyaret etti. İlçe Kaymakamı Sezai Demirci ve Belediye Başkan Vekili Mesut Temel ile bir araya gelen Çelik, daha sonra Hükümet Konağı önünde vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlarla vedalaşan Çelik, burada yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi. Çelik daha sonra beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata ve AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ile Şemdinli ilçesine geçti.

Haber: Abdullah KAYA/DERECİK, (Hakkari),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı

Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
Fenerbahçe'de opsiyon devreye girdi: 22 milyon Euro'luk transfer

Fenerbahçe'de 22 milyon Euro'luk transfer gerçekleşti
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı

Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Yeni araç alacaklar dikkat! Bunu yapmayan yandı: Cezası 75 bin TL

Araç alacaklar dikkat! Bunu yapmayana 75 bin TL ceza var
Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı

Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
Manifest kızlarından Esin Bahat psikolojik destek aldığını açıkladı

Görüntüsüyle ilgili linçler canına tak etti
Pınar Altuğ'un milyon liralık evinden örümcek çıktı

2.5 milyon dolarlık evde oturuyor fakat yatağından çıkan şey korkuttu