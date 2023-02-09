Bakan Yanık: Refakatsiz çocuklarla ilgili tedbirlerimizi aldık

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, afet bölgesinde depremden etkilenen refakatsiz çocuklarla ilgili her türlü önlemi aldıklarını söyledi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, afet bölgesinde depremden etkilenen refakatsiz çocuklarla ilgili her türlü önlemi aldıklarını söyledi.

Bakan Yanık, deprem bölgesindeki incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız da dahil kurum bakımında olan vatandaşlarımız, sakinlerimizle alakalı hızlı bir biçimde tedbirleri aldık. Riskli bölgelerde olan vatandaşlaırımız, çocuklar, yaşlılar, engelliler dahil güvenli bölgelere naklettik, gerekli destekleri sağlamak için çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Afet bölgelerinde aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklarımız için bir çağrı merkezi kurduk" denilerek, çağrı merkezi numaraları paylaşıldı.