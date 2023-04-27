BAKAN YANIK OSMANİYE'NİN BÖLGESEL VE ULUSAL ETKİSİ ARTACAK

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'mizi bir 10 yıl, 20 yıl sonra bölgesel etkisi hatta ulusal etkisi birkaç kat artmış, son derece stratejik illerden birisi haline gelmiş bir yer olmasını sağlayacağız. Hedefimiz gayemiz bu. Bunun için çabalıyorudedi.

AK Parti'nin Osmaniye 1. sıra milletvekili adayı Derya Yanık, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) ziyaretinde Başkan Devrim Murat Aksoy ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bakan Derya Yanık, Osmaniye'nin nüfusunun ve yüz ölçümünün rağmen hem ticarette hem lojistik anlamda hem tarımsal üretimde, cesametinin çok üstünde bir etkiye ve üretim kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Bugüne kadar bu kapasiteyi Ticaret ve Sanayi erbabının oluşturduğuna değinen Bakan Yanık, Osmaniye'mize üretim noktasında destek, hem de ülkemize önemli bir hizmet, önemli bir katma değer üretildi. Allah nasip ederse önümüzdeki süreçte inşallah bu potansiyeli Osmaniye'nin kendi özünde taşıdığı, bugünkünden belki birkaç kat daha yüksek potansiyeli hep beraber, birlikte gerçekleştireceğizö dedi.

Son 20 yıla bakıldığında Osmaniye'nin aldığı mesafeyi görmenin mümkün olduğunu ifade eden Yanık, Osmaniye'mizin bugün itibariyle ihracatı 421 milyon dolara yükseldi ve 867 ilyon dolar Eximbank tarafından verilen destek miktarı. Yine 8 bin 738 esnaf ve sanatkara sağlanan faiz indirimli kredi miktarları var. 44 firmamıza 9.6 milyon lira ihracata yönelik devlet yardımı var. 2002'ye baktığımızda kredili esnaf ve sanatkar sayısı Osmaniye'de 1194. Bugün 8 bin 738, yaklaşık neredeyse 4.5, beş katına yakın bir şey var. Kredi bakiyesi 2002'de, 1784 lira, bugün 1 milyon 160 bin 175 liradiye konuştu.

Bakan Derya Yanık, Osmaniye'nin 20 yıl içerisinde en az 4-5 kat büyüdüğüne dikkat çekerek, Önümüzdeki yıllarda da inşallah hem enerji nakil hatları üzerinde olması hem ülkemizin en verimli toprakları üzerinde, tarıma dayalı, sanayi üretime de son derece açık bir bölge olması, hem bağlantı yollarının arasında olması, deniz ve hava yolu trafiğine de son derece yakın olması dolayısıyla Osmaniye tam bir kavşak özelliğini taşıyor. Bu kavşak özelliğini biz önümüzdeki süreçte Allah nasip ederse bütün üretim biçimleri için, tarımsal üretimde de organize sanayi bölgeleriyle, sanayi yatırımın, taşınmasıyla beraber çok daha farklı boyutlara taşıyacağız. Osmaniye'nin insan kaynağı hep vurguluyorum. Bunu çünkü çok önemsiyorum. Osmaniye'nin insan kaynağı ne isterse, ne tür üretim yapmak isterse, ne tür gelişme kaydetmek isterse, hepsine fazlasıyla yeten bir insan kaynağı. Sadece bizim yapmamız gereken kamu tarafı olarak ya da siyasiler olarak bu potansiyelin önündeki varsa engelleri kaldırmak. Bu potansiyelin önündeki engelleri kaldırdığınızda zaten bizim insanımız gerisini kendisi halleder Allah'ın izniyle. O yüzden sizlerle bir arada olmak, sektörün değerlendirmelerini duymak, ihtiyaçlarını duymak, vizyonunu görmek, tasarladığı yeni atılımları görmek benim için de ayrıca çok kıymetli. Cumhurbaşkanımızın inşallah güçlü bir biçimde yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi Cumhur İttifakı olarak meclisimizde en güçlü bir biçimde milletvekili sayısıyla temsil edilmek ki, Osmaniye'den hedefimiz dört sıfır olarak Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısını çıkarmak. Böyle olduğunda siyasi irade olarak da üretimin bugüne kadar olduğu gibi yine önünü sonuna kadar açık Destekleyip, destek ve teşvik mekanizmalarıyla burada inşallah Osmaniye'mizi bir 10 yıl, 20 yıl sonra bölgesel etkisi hatta ulusal etkisi birkaç kat artmış, son derece stratejik illerden birisi haline gelmiş bir yer olmasını sağlayacağız. Hedefimiz gayemiz bu. Bunun için çabalıyoruz. Bunun için çalışıyoruz. ve bunun için de her şey hazır dedi.