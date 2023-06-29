Bakan Uraloğlu Trabzon'da Hemşehrileriyle Bayramlaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon'un Düzköy ilçesinde hemşehrileriyle ve ailesiyle bayramlaştı. Bakan Uraloğlu, halka hitap ederek görevine minnettar olduğunu belirtti ve hizmet aşkıyla büyüdüklerini vurguladı. Ayrıca, vatandaşların taleplerine cevap vereceklerini ve Türkiye'nin ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre yerine getireceklerini söyledi. Bakan Uraloğlu, ailesini de ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

BAKAN URALOĞLU BABA OCAĞINDA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bakanlık görevi sonrası ilk kez geldiği memleketi Trabzon'un Düzköy ilçesinde hemşehrileriyle ve ailesiyle bayramlaştı. İlçe merkezinde vatandaşlarla bayramlaşan Bakan Uraloğlu, yaptığı konuşmada, "Burada çok ağır yükler yüklendi. Yük birlik olarak taşınır. Beraber olarak taşınır. Siz bize destek verdiğiniz sürece Allah'ın izniyle bu yükler bize vız gelir. Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılı kabinesinde bizi de Düzköy'den çıkmış birisini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevine layık gördü. Ben huzurunuzda ona minnetlerimi iletiyorum. Rabbime şükür ediyorum böyle bir şerefli, onurlu görevi bize verdiği için" dedi.

Geceyi baba evinde geçirecek olan Bakan Uraloğlu, bayram ziyaretlerine yarın Trabzon'da devam edecek.

Selay SAYKAL/TRABZON, -