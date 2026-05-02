Bakan Uraloğlu: Silifke-Mut-Sertavul Yolu'nun yüzde 49'u tamamlandı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 101 kilometre olarak projelendirilen Silifke-Mut-Sertavul Yolu'nun yüzde 49'unun tamamlandığını, 2030 yılı sonuna kadar tamamını bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Silifke-Mut-Sertavul Yolu'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu, Silifke ile Mut ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan mevcut yolun, topografik açıdan oldukça zorlu ve heyelan riskinin yüksek olduğu bir coğrafyada yer aldığını belirterek, "Trafik güvenliğini artırmak ve konforlu bir ulaşım sağlamak amacıyla Silifke-Mut-Sertavul Yolu'nu 101 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirerek yapım çalışmalarına başladık. Proje kapsamında 8 tünel ve 8 viyadük inşa ediyoruz. 49,2 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yolu ve 6 tüneli tamamlamış bulunuyoruz. Şu anda 2'nci Kılıçarslan Viyadüğü'nün yapımına, Mut-3'üncü Bölge Hududu Yolu'ndaki kaçış rampası imalatına ve güzergahtaki muhtelif kesimlerde heyelan ıslah çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Projenin fiziksel gerçekleşme oranı şu an yüzde 49 seviyesinde" dedi.

Bakan Uraloğlu, tüm kesimlerde yoğun tempo ile çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, yolu 2030 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Söz konusu çalışmalar sayesinde keskin virajları ve eğimli kesimleri azalttıklarını ve sürüş konforu ile güvenlik seviyesini yükselttiklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, "Yolun tamamını bölünmüş yol standardına kavuşturduğumuzda, bölgenin önemli tarım ürünleri olan zeytin, kayısı ve narenciyeyi pazara daha hızlı ve daha düşük maliyetle ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

YILLIK 1 MİLYAR 58 MİLYON LİRA TASARRUF

Bakan Uraloğlu, taşımacılık maliyetlerini düşürerek bölgesel ticareti canlandıracaklarına işaret ederek, "Taşucu Limanı ve kıyı turizm bölgeleriyle iç kesimler arasındaki erişimi kolaylaştıracak, bölgemizi turistik açıdan daha cazip hale getireceğiz. Kırsal ve kentsel alanlar arasındaki bağlantıyı güçlendirerek yatırım ve istihdam imkanlarını artıracağız. Güzergahın kısalması ve yol standardının yükselmesiyle seyahat süresini 105 dakikadan 70 dakikaya düşüreceğiz. 35 dakika kısalan seyahat süresiyle zamandan 800 milyon lira, akaryakıttan 258 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 1 milyar 58 milyon lira tasarruf sağlayacak, karbon emisyonunu ise 13 bin ton azaltacağız. Bu proje ile Mersin'in iç kesimleri ile kıyı bölgeleri arasındaki ulaşım standardını yükseltecek, bölgemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına güçlü bir katkı sunacağız" değerlendirmesinde bulundu.

