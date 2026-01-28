Bakan Uraloğlu'ndan şehit ailesine ziyaret

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şehit Piyade Onbaşı Yavuz Çoban'ın ailesini ve yakınlarını ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu, 2011 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleri ve sınırdaki askeri birliğe teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Onbaşı Yavuz Çoban'ın ailesini ve yakınlarını ziyaret etti. Bakan Uraluğlu, sanal medya üzerinden ziyarete ilişkin, "Şehidimizin bizlere bıraktığı onurlu mirası her daim sahiplenecek; adını ve şanlı mücadelesini kalbimizde ebediyen taşıyacağız" ifadelerini kullandı.