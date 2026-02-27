Haberler

Bakan Uraloğlu, 'Külliye'de Ramazan' etkinlik alanını ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Külliye'de Ramazan' etkinliğinde çocukların dijital platformlardaki zamanını sınırlayacak çalışmalar yapacaklarını açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Külliye'de Ramazan' etkinlik alanını ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda düzenlenen, 'Külliye'de Ramazan' etkinlik alanındaki bakanlık stantlarını ziyaret etti. Uraloğlu, "2026 Külliye'de Ramazan programında ailelerle beraber liseden tutun, pusetlerdeki bebeklere kadar katılım var. Burada çocukları sanal ortamlardan gerçek ortamlara çektiğimizi düşünüyorum. Ben şu ana kadar bir kısmını gezebildim. Devamını da inşallah gezeceğim. Burada çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimizi öğretme noktasında onları oyunlarla beraber okuldaki eğitimin biraz dışında eğlenceli eğitimlerle bir araya getirmek, ramazanın hoş görüşünü ve mutluluğunu onlara yaşatmak kıymetli. Aynı zamanda burada öğrencilerimizin 3D yazıcılarından robot kollara, simülasyonlara kadar kendi geliştirdikleri oyunların burada sergilendiklerini görüp mutlu olduk" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZIN SOSYAL MEDYADA ZAMAN GEÇİRMELERİNİ İSTEMİYORUZ'

Uraloğlu, çocukların artık dijital platformlarda da yer aldıklarını belirterek, "Gerek kendi ödevlerini yapmak gerek kendi gelişimlerini sağlamak ve yine kendilerini geliştirmek için bizim kültürümüze uygun oyunları da oynayabilmelerini istiyoruz. Dolayısıyla biz 15 yaş altındaki çocuklarımızın bu anlamdaki sosyal medya platformlarıyla zaman geçirmelerini istemiyoruz. Onların kendi yaşlarına uygun oyun platformlarına erişimlerini sağlayacağız. Bunun için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mızla beraber bir çalışma yürütüyoruz. Bu yasama döneminde Meclis'imizin takdirine sunmuş durumdayız. Meclis'imiz bunu değerlendirecektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş dahil 34 kişi hakkında iddianame
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti

Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti
Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu

60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu! Bilim dünyası şokta
Tunceli'de kar kalınlığı insan boyunu aştı

Bir ilde kar kalınlığı insan boyunu aştı! Vatandaşlar kolları sıvadı
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti

Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti
İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı

İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı
Manchester United'ın kovduğu Amorim bayram edecek

Aldığı haberle kovulduğuna gram üzülmeyecek