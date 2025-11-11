Haberler

Bakan Tunç: Viyadük Çökmesi Olayında 3 Şüpheli Gözaltında

Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'daki viyadük inşaatında meydana gelen çökme olayında hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı dilerken, olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturma devam ediyor.

BAKAN TUNÇ: 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, " Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş yolu arasında yapılan viyadük inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı işçimize acil şifalar diliyorum. Yaşanan üzücü olay hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet verme" suçundan adli soruşturma başlatılmış olup, bir Cumhuriyet başsavcıvekili ve iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Olayın nedeni ve sorumlu kişilerin tespitine yönelik olarak aralarında inşaat mühendisi, makine mühendisi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanının yer aldığı bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

