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AK Parti binasına molotoflu saldırı

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AK Parti Iğdır İl Başkanlığına molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. Saldırıya ilişkin başlatılan soruşturmada üç şüpheliden ikisinin yakalandığını açıklayan Bakan Tunç, "Bu tür kirli saldırılar, milli birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla bozamayacaktır" dedi.

Iğdır'da Bağlar Mahallesi'ndeki AK Parti İl Başkanlığı önüne gelen üç şüpheli çevreyi bir süre inceledikten sonra saat 19.00 sıralarında ellerindeki molotofkokteyllerini binaya atarak kaçtı. Binanın giriş bölümünde çıkan yangın çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

AK Parti binasına molotoflu saldırı

ÜÇ ŞÜPHELİDEN İKİSİ YAKALANDI

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, kaçan üç şüpheliden ikisini durdurulan bir araçta yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinden kaçan bir şüpheli ise aranıyor.

Ayrıca, AK Parti binasına yapılan saldırı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

İL BAŞKANI AYAZ: HER ZAMAN DİMDİK AYAKTAYIZ

AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, yaptığı açıklamada, "Her geçen gün güç kaybeden örgüt, bu tür saldırılarla insanları korkutmaya, yıldırmaya çalışıyor. Şunu bilmeliler ki biz her zaman dimdik ayaktayız. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Hiçbir zaman da yılmadan, yorulmadan, korkmadan bu yolu yürüyeceğiz." dedi.

AK Parti binasına molotoflu saldırı

"BU İKİNCİ OLDU"

Daha önce de benzer bir saldırıya maruz kaldıklarını belirten Ayaz, "Bu ikinci oldu, 1 ay önce satırlı saldırı vardı, bugün de böyle. Emniyet güçlerimiz gereğini yapıyor. Biz kınıyoruz, lanetliyoruz. Durmadan yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu. İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay da olay yerine gelerek bilgi aldı.

BAKAN TUNÇ: SALDIRILAR MİLLİ BİRLİĞİMİZİ ASLA BOZAMAYACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak parti teşkilatı mensuplarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Tunç, "Saldırıyla ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup 2 şüpheli gözaltına alınmıştır. Demokrasimize, milli iradeye yapılan bu tür kirli saldırılar ve provokasyonlar, milli birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla bozamayacaktır." dedi.

AK Parti binasına molotoflu saldırı
Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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