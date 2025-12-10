Haberler

Bakan Tunç'tan, "Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Demokrasi ve insan hakları savunucusu olduklarını iddia eden ülkelerin, bebeklerin, çocukların, kadınların, masum insanların katledilmesine güçlü bir şekilde ses çıkarmaması insanlık adına utanç vericidir." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yayımladığı mesajda, insanların haklarıyla doğup yaşadığını, hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesin eşit, özgür ve onurlu bir yaşam hakkına sahip olduğunu belirtti.

Mesajında, "Hem inancımızın hem de hukukun gereği olan insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, devlet anlayışımızın temelidir." ifadesine yer veren Tunç, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda tüm çalışmalarımızın ve politikalarımızın merkezine insanı ve insan haklarını koyduk. Kimseyi dilinden, dininden, mezhebinden, etnik kökeninden dolayı ötekileştirmedik. 86 milyon bir ve beraber olduk. Darbe anayasasının vesayetçi ruhunu azaltan, Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi güçlendiren, hak arama yollarını anayasal güvenceye kavuşturan, adaleti her alanda tesis eden önemli reformları aziz milletimizin desteğiyle gerçekleştirdik."

Tunç, insan haklarının ve onurunun, daha adil bir dünyanın, huzurlu ve güvenli geleceğin en önemli unsuru olduğunu vurgulayarak, "Maalesef Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında işgalci İsrail tarafından yaşam, mülkiyet, güvenlik, din ve vicdan özgürlüğü gibi en temel insan hakları yok sayılmakta, uluslararası hukuk ayaklar altına alınmaktadır. Demokrasi ve insan hakları savunucusu olduklarını iddia eden ülkelerin, bebeklerin, çocukların, kadınların, masum insanların katledilmesine güçlü bir şekilde ses çıkarmaması insanlık adına utanç vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye olarak her platformda insan hakları ihlallerine karşı durmaya, mazlumların haklarını güçlü bir şekilde seslendirmeye, adaleti ve hakkaniyeti savunmaya devam edeceklerini bildiren Tunç, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde, tüm insanların haklarına saygı duyulduğu, acıların yaşanmadığı, çocukların güvenle geleceğe baktığı bir dünya temenni etti.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
