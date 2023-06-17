Bakan Tekin: Zorunlu hizmet affı 16 Haziran itibariyle gerçekleşti

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere zorunlu hizmet affının 16 Haziran 2023 itibariyle gerçekleştiğini açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere zorunlu hizmet affının 16 Haziran 2023 itibariyle gerçekleştiğini açıkladı.

Bakan Tekin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Öğretmenler Odası sohbetlerimizde sıkça sorulan zorunlu hizmet affı 16.06.2023 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olacak. İlgili arkadaşlara hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.