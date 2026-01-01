Milli Eğitim Bakanı Tekin'den "yeni yıl" mesajı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yeni yılda, eğitimi öğretmenlerimizle, ailelerimizle, okullarımız ve toplumumuzla birlikte ele alan bütüncül bir anlayışla güçlendirmeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, NSosyal'deki hesabından "yeni yıl" mesajı yayımladı.

Yeni bir yıla girerken eğitimi günübirlik tartışmaların ötesinde, Türkiye'nin uzun vadeli istikrarı ve ortak geleceğiyle doğrudan irtibatlı bir sorumluluk alanı olarak ele aldıklarını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın düşünen, muhakeme eden, değerleriyle barışık ve yaşadığı çağın imkanlarını doğru okuyan bireyler olarak yetişmesini esas alan bir anlayışla eğitim politikalarımızı şekillendiriyoruz. Yeni yılda da aynı istikamette, eğitimi öğretmenlerimizle, ailelerimizle, okullarımız ve toplumumuzla birlikte ele alan bütüncül bir anlayışla güçlendirmeyi sürdüreceğiz. İmkanları adaletle genişleten, sorumluluğu paylaşan ve insanı merkeze alan bir maarif iklimini kararlılıkla tahkim etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle 2026'nın ülkemiz, eğitim ailemiz ve evlatlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni yılınızı tebrik ediyorum."