Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den "yeni yıl" mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni yıl mesajında eğitimin, toplumun her kesimiyle birlikte ele alınarak güçlendirileceğini vurguladı. Çocukların düşünen ve değerleriyle barışık bireyler olarak yetişmesi için eğitim politikalarının şekillendirileceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yeni yılda, eğitimi öğretmenlerimizle, ailelerimizle, okullarımız ve toplumumuzla birlikte ele alan bütüncül bir anlayışla güçlendirmeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, NSosyal'deki hesabından "yeni yıl" mesajı yayımladı.

Yeni bir yıla girerken eğitimi günübirlik tartışmaların ötesinde, Türkiye'nin uzun vadeli istikrarı ve ortak geleceğiyle doğrudan irtibatlı bir sorumluluk alanı olarak ele aldıklarını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın düşünen, muhakeme eden, değerleriyle barışık ve yaşadığı çağın imkanlarını doğru okuyan bireyler olarak yetişmesini esas alan bir anlayışla eğitim politikalarımızı şekillendiriyoruz. Yeni yılda da aynı istikamette, eğitimi öğretmenlerimizle, ailelerimizle, okullarımız ve toplumumuzla birlikte ele alan bütüncül bir anlayışla güçlendirmeyi sürdüreceğiz. İmkanları adaletle genişleten, sorumluluğu paylaşan ve insanı merkeze alan bir maarif iklimini kararlılıkla tahkim etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle 2026'nın ülkemiz, eğitim ailemiz ve evlatlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni yılınızı tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
Çitos Efe fenomen dizide ortaya çıktı

Çitos Efe fenomen dizide ortaya çıktı
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Ünlü sanatçı Cahit Berkay kullandığı araçla restorana daldı! İşte kaza anı

Ünlü sanatçı kullandığı araçla restorana daldı! İşte kaza anı
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle

Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle
Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu

Bu adamı kim durduracak?