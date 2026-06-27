Bakan Tekin, Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi kapsamında ikili görüşmeler yaptı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı (TETZ 2026) kapsamında, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptı.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi kapsamında mevkidaşlarıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, Karadağ Eğitim, Bilim ve İnovasyon Bakanı Sayın Andjela Jaksic Stojanovic, İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Hüseyin Simayi Sarraf, Pakistan Federal Eğitim ve Mesleki Eğitim Devlet Bakanı Wajiha Qamar, Moritanya Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Yakoup Ould Moine, Senegal Milli Eğitim Bakanı Moustapha Mamba Guirassy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu ve Togo Milli Eğitim Bakanı Mama Omorou ile ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Güçlü işbirliklerinden ötürü kıymetli mevkidaşlarıma teşekkür ediyorum."