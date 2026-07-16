Bakan Tekin'den Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz İçin Anma Mesajı

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şehit Öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ı ve onun şahsında bütün maarif şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2017 yılında Tunceli'nin Pülümür ilçesinde görev yaptığı sırada teröristler tarafından kaçırılarak şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ölüm yıl dönümüne ilişkin sanal medya hesabından mesaj paylaştı. Bakan Tekin, "Bir öğretmeni unutulmaz kılan, anlattığı derslerden önce temsil ettiği şahsiyettir. Şehit Öğretmenimiz Necmettin Yılmaz, geride yıllarla ölçülemeyecek bir miras ve eğitim ailemize istikamet vermeyi sürdüren bir öğretmenlik anlayışı bıraktı. Her insanın hayatında yönünü tayin eden cümleler vardır. Necmettin Öğretmen için o cümle, babasının 'Oğlum, bir tercihi de benim için öğretmenlik yaz' tavsiyesiydi. O gün babasına gösterdiği vefa, hayatının istikametini belirleyen en önemli kararlardan biri oldu" ifadelerine yer verdi.

'KİTAPLARIN ARASINDA BÜYÜDÜ'

Necmettin Yılmaz'ın çocukluğundan itibaren kitaplarla iç içe büyüdüğünü belirten Tekin, "Kitapların arasında büyüdü; okumayı, düşünmeyi ve hakikatin peşinden yürümeyi daha o yaşlarda öğrendi. Esmayıhüsnayı ezberleyecek kadar güçlü bir manevi terbiyeyle yetişti. Çocukluğunda kazandığı bu değerleri, göreve başladığı ilk günden itibaren sınıfına taşıdı. Çiftçibaşı İlkokulu'nda öğrencileri için sobayı yaktı, kendi elleriyle pasta yaptı. Türkülerle, şiirlerle ve içtenliğiyle onların hafızasında silinmeyecek hatıralar bıraktı. 'Bayrak' şiirini okurken hissettiği heyecanı, öğrencilerine de taşımaya çalıştı. Onun nazarında öğretmenlik, şahsiyetiyle konuşabilmekti" dedi.

'MAARİF AİLEMİZİN HAFIZASINDA DAİMA YAŞAYACAKTIR'

Bakan Tekin, mesajında, "Yaz tatilini geçirmek üzere memleketine dönerken bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Necmettin Öğretmen, günler sonra şehit edilmiş halde bulundu. Babasının yıllar sonra dile getirdiği 'Şehadet zordur, yolu da çetindir' sözü, bir babanın acısını da milletimizin metanetini de aynı anda tarif etmektedir. O, temsil ettiği vakar ve adanmışlıkla maarif ailemizin hafızasında daima yaşayacaktır" ifadelerine yer verdi.

'RAHMET VE MİNNETLE YAD EDİYORUM'

Tekin ayrıca "Şehit Öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ı ve onun şahsında bütün maarif şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Başta kıymetli ailesi olmak üzere bütün şehit ailelerimize Cenabı Allah'tan sabrı cemil niyaz ediyor, bizlere de onların uğruna yaşadığı değerleri aynı sadakatle geleceğe taşıyabilmeyi nasip etmesini diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, makamları ali olsun" açıklaması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı