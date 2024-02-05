Bakan Tekin, Şehit Güner Altınok İlkokulu'nu ziyaret etti

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da Şehit Güner Altınok İlkokulu'nu ziyaret etti.

Bakan Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması nedeniyle Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Şehit Güner Altınok İlkokulu'nu ziyaret etti. Öğrencilerle bayrak törenine katılan Tekin, ardından sınıfları gezdi. Tekin, öğrencilerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Daha sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Tekin, sorun ve taleplerini dinledi.

'18 MİLYON ÖĞRENCİMİZ EĞİTİME BAŞLADI'

Öte yandan sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Tekin, "Bugün ülkemizin 81 ilinde yaklaşık 18 milyon öğrencimiz, 1 milyonun üzerinde öğretmenimiz yeni döneme 'Merhaba' dedi. Bizler de okul koridorlarının çocuklarımızın neşeli sesleriyle yankılandığı bu güzel günün mutluluğuna ortak olmak için Etimesgut Şehit Güner Altınok İlkokulumuzda öğrencilerimiz ve meslektaşlarımızla beraberdik. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılının 2'nci Dönemi eğitim ailemize hayırlara vesile olsun inşallah" dedi.