Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Sakarya İl Ormanı'nda öğretmenlerle yürüyüş yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Huzur ve Kardeşlik Yürüyüşü' kapsamında Sakarya İl Ormanı'nda öğretmenlerle bir araya gelerek doğa yürüyüşü yaptı ve eğitim üzerine sohbet etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Huzur ve Kardeşlik Yürüyüşü" kapsamında Sakarya İl Ormanı'nda öğretmenlerle yürüyüşe katıldı.

Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Güne Sakarya'da, doğanın kalbinde öğretmenlerimizle yürüyerek başladık. Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüzün parkurunda hem yürüdük hem hasbihal ettik. Birlikte atılan her adımın, paylaşılan her sohbetin eğitim yolculuğumuza güç kattığına inanıyorum. Doğayla iç içe, muhabbetle dolu güzel bir sabah oldu."

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin merkezinde yer alan bütüncül gelişim anlayışı doğrultusunda, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin yanı sıra bedensel, ruhsal ve sosyal yönden de desteklenmesini amaçlayan "Huzur ve Kardeşlik Yürüyüşü"nün, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ve çok sayıda öğretmenin katılımıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntülere kürsüden ateş püskürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muslera'dan yıkım gibi hata! Ülkesi Dünya Kupası'ndan elendi, herkes aynı yorumu yaptı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maçın ortasında madara oldu

Galatasaray'da tarihi kongre! Dursun Özbek, 'En çok heyecanlandığım proje' diyerek duyurdu

Özbek, "En çok heyecanlandığım proje" diyerek duyurdu
12'nci katta yürekleri ağza getiren anlar! Çocuk pencereye çıktı

Bir adım atsa felaket olacaktı
Gülistan Doku dosyasının kritik ismi Umut Altaş ABD'de ilk kez hakim karşısına çıktı

6 yıl sonra ilk kez hakim karşısına çıktı
Dünya Kupası sonrası bomba iddia! Milli Takım'da Hakan-Orkun krizi

A Milli Takım'da neler oluyor? Orkun'un babası...
Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi

Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan ağır misilleme geldi
Sperm kız kardeşler 30 yıl sonra DNA testiyle birbirini buldu

Sperm kardeşlerin inanılmaz hikayesi! Gerçek 30 yıl sonra ortaya çıktı