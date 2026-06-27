Milli Eğitim Bakanı Tekin, Sakarya İl Ormanı'nda öğretmenlerle yürüyüş yaptı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Huzur ve Kardeşlik Yürüyüşü" kapsamında Sakarya İl Ormanı'nda öğretmenlerle yürüyüşe katıldı.

Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Güne Sakarya'da, doğanın kalbinde öğretmenlerimizle yürüyerek başladık. Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüzün parkurunda hem yürüdük hem hasbihal ettik. Birlikte atılan her adımın, paylaşılan her sohbetin eğitim yolculuğumuza güç kattığına inanıyorum. Doğayla iç içe, muhabbetle dolu güzel bir sabah oldu."

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin merkezinde yer alan bütüncül gelişim anlayışı doğrultusunda, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin yanı sıra bedensel, ruhsal ve sosyal yönden de desteklenmesini amaçlayan "Huzur ve Kardeşlik Yürüyüşü"nün, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ve çok sayıda öğretmenin katılımıyla gerçekleştirildiği bildirildi.