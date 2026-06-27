Bakan Tekin Sakarya'da öğretmenlerle ormanda yürüyüşe katıldı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere kente gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerle birlikte ormanda düzenlenen 'Huzur ve Kardeşlik Yürüyüşü'ne katıldı.

AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Sakarya'nın Sapanca ilçesinde başladı. Toplantıya katılmak üzere kente gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sabah saatlerinde Sakarya İl Ormanı'nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Huzur ve Kardeşlik Yürüyüşüne katıldı. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ve çok sayıda öğretmenin katıldığı etkinlikte yürüyüşün mottosu 'Aynı Yolda, Aynı Umutla' oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı