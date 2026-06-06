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Bakan Tekin, müzik ilkokuluna başvuran 6 yaşındaki görme engelli öğrenciyi ağırladı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokuluna başvuran 6 yaşındaki görme engelli Nil Korkmaz'ı makamında kabul etti. Nil, Aşık Veysel'in türküsünü sazıyla seslendirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokuluna yerleşebilmek için başvuru yapan 6 yaşındaki görme engelli Nil Korkmaz'ı makamında ağırladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yaşayan 6 yaşındaki görme engelli Nil Korkmaz, çok küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başladı ve ailesinin desteğiyle "bağlama, piyano, cura, org, bendir, darbuka, ukulele" gibi çok sayıda enstrümanı çalmayı öğrendi.

Halk ozanı Aşık Veysel'e büyük sevgi besleyen Nil'in müzikteki yeteneğini eğitimle geliştirmesini isteyen ailesi, Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokuluna başvurdu.

???????Bakan Tekin, müzik kulağı ve sesiyle geleceğin sanatçısı olmaya aday olan görme engelli Nil'i makamında ağırladı.

Kabule, Nil'in anneannesi Şerife Soyer, annesi Tuğçe Soyer ve ablası Naz Korkmaz da katıldı.

Sanatçı olmayı düşündüğünü söyleyen Nil, enstrüman çalmayı kendi başına öğrendiğini anlattı.

Çok güzel enstrüman çaldığı için Nil'i tebrik eden Bakan Tekin, "Müzik konusunda yetenekli çocukların ilkokuldan itibaren eğitim aldıkları bir okul açtık. Müzik ilkokulu, ortaokulu, lisesi. Orada bütün öğretmenler sana hem temel dersleri hem de enstrüman çalmayı öğretecek. Hepsini öğreneceksin." ifadesini kullandı.

Nil, ziyarette Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü sazıyla çalıp seslendirdi.

Kaynak: AA / Şeyma Güven
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