Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Sınavda Aldığınız Puanın Ötesinde Her Biriniz Bizim İçin Eşsiz Bir Değere Sahipsiniz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilere hitaben yayımladığı mesajda, sınav puanının ötesinde her bir öğrencinin eşsiz bir değere sahip olduğunu belirterek, onlara başarılar diledi.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilere hitaben yayımladığı mesajda, "Sınavda aldığınız puanın ötesinde her biriniz bizim için eşsiz bir değere sahipsiniz. En kıymetlilerimizsiniz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından öğrencilere yönelik bir mesaj paylaştı.

Tekin, "Sınavda aldığınız puanın ötesinde her biriniz bizim için eşsiz bir değere sahipsiniz. En kıymetlilerimizsiniz" ifadesini kullandı.

Öğrencilerin ortaöğretim sürecinde ilgi ve yeteneklerine uygun eğitim kurumlarını tercih edebileceklerini belirten Tekin, sınavla öğrenci alan okulların yanı sıra yerel yerleştirme ve yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ile spor liseleri gibi birçok seçeneğin bulunduğunu kaydetti.

Tekin, "Hayallerinizi gerçekleştirme yolunda tüm öğretmenlerimizle birlikte daima yanınızda olacağız. Bu heyecanlı yolculukta hepinize başarılar diliyor, gözlerinizden öpüyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
LGS sonuçları açıklandı

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçlar açıklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüzündeki dövmelerle hafızalara kazınan Nazan Ünal'dan Didem Arslan Yılmaz hakkında olay sözler

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Didem Arslan için olay sözler
Erdoğan'ın hediyesini bir hayli sevdi! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha

Erdoğan'ın hediyesine bayıldı! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha
Türkiye-İsrail çatışmasında NATO devreye girer mi? Rutte'den kaçamak yanıt

Müttefiklik bunun neresinde? İsrail-Türkiye sorusuna tepki çeken yanıt
NATO Zirvesi'nin en çok konuşulan lideriydi! Sosyal medyada patlama yaşadı

NATO Zirvesi en çok ona yaradı! Bu rakamları rüyasında görse inanmaz
Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada

Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını 'Günaydın' notuyla paylaştı

İnsanlık dışı işkenceyi "Günaydın" notuyla paylaştı
Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor! Bebeğin cinsiyeti de belli

Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor! Bebeğin cinsiyeti de belli