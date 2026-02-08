Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kastamonu'daki anaokulu öğrencilerinin bayrak sevgisini paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kastamonu'daki anaokulu öğrencilerinin esnafa bayrak dağıttığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Tekin, çocukların vatan sevgisiyle bayrak dağıtmasının geleceğimiz için önemli bir mesaj olduğunu vurguladı.

Bakan Tekin'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Kastamonu'muzun minik ana sınıfı öğrencilerimiz, esnaflarımıza Türk bayrağı hediye ederek yüreklerindeki vatan aşkını en güzel şekilde ifade etti. Bu masum ellerin dalgalandırdığı bayrak, geleceğimizin de ebediyen göklerde dalgalanacağının en güçlü teminatıdır. Çocuklarımızın gözlerinde parlayan ay-yıldız ışığı, milletimizin birlik ve beraberliğinin en saf yansımasıdır. İkinci yarıyılda tüm okullarımızda bayrak sevgisini daha yüksek sesle haykıralım, vatanımızı daha güçlü sahiplenelim! Geleceğimiz bayrakla başlıyor, birlikle büyüyor, vatanla yükseliyor."

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
