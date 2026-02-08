Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kastamonu'daki anaokulu öğrencilerinin bayrak sevgisini paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kastamonu'da anaokulu öğrencilerinin esnafa bayrak dağıtmasıyla ilgili çekilen görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Kastamonu Anaokulunda eğitim gören yaklaşık 35 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek bayrak dağıttı.

Bakan Tekin, öğrencilerin esnafa bayrak dağıttığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Tekin, paylaşımında, ikinci yarıyılda okulların bayrak sevgisi ve milli birlik ruhuyla yeniden dersbaşı yaptığını ifade etti.

Bakan Tekin'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Kastamonu'muzun minik ana sınıfı öğrencilerimiz, esnaflarımıza Türk bayrağı hediye ederek yüreklerindeki vatan aşkını en güzel şekilde ifade etti. Bu masum ellerin dalgalandırdığı bayrak, geleceğimizin de ebediyen göklerde dalgalanacağının en güçlü teminatıdır. Çocuklarımızın gözlerinde parlayan ay-yıldız ışığı, milletimizin birlik ve beraberliğinin en saf yansımasıdır. İkinci yarıyılda tüm okullarımızda bayrak sevgisini daha yüksek sesle haykıralım, vatanımızı daha güçlü sahiplenelim! Geleceğimiz bayrakla başlıyor, birlikle büyüyor, vatanla yükseliyor."