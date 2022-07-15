Bakan Soylu, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında düzenlenen törene katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Dairesi Başkanlığında düzenlenen programa katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Dairesi Başkanlığında düzenlenen programa katıldı. (1) AA / Şevki Yaşacan - Güncel Süleyman Soylu Demokrasi Güncel Haberler

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