Bakan Soylu: 4 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 241 kişi gözaltına alındı (3)
Güncel Haberler
BAYSARI AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren; Doğru Yol Partisi'nde il ve ilçe başkanlığı ve 21'inci dönem Antalya milletvekilliği yapan Mehmet Baysarı'nın Finike'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
BAYSARI AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren; Doğru Yol Partisi'nde il ve ilçe başkanlığı ve 21'inci dönem Antalya milletvekilliği yapan Mehmet Baysarı'nın Finike'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Mehmet Baysarı'nın oğlu Selçuk Baysarı'nın evinin önünde kurulan taziye çadırına gelen Bakan Soylu, başsağlığı dileğinde bulunarak aile fertleriyle görüştü. Ziyarette Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti'li Finike, Kumluca ve Demre ilçe başkanları da yer aldı. Bakan Soylu, ziyaret sonrası ilçeden ayrıldı.
Mahir ÇEVİREN/ FİNİKE (Antalya),