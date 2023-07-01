Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, gürültü bariyerlerinin miktarını artırdıklarını belirterek '11 bin 253 metrekare gürültü bariyerini tamamladık. 54 bin 348 metrekare gürültü bariyerinin yapımına da devam ediyoruz' dedi.

Bakan Özhaseki: "11 bin 253 metrekare gürültü bariyerini tamamladık"

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki,, gürültü bariyerlerinin miktarını artırdıklarını belirterek "11 bin 253 metrekare gürültü bariyerini tamamladık. 54 bin 348 metrekare gürültü bariyerinin yapımına da devam ediyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gürültü ile mücadeleye yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında 66 ilin gürültü haritası ile 24 ilin gürültü eylem planını tamamlarken Türkiye genelinde 65 bin 601 metrekare gürültü bariyeri yapılacağı bilgisini paylaştı. Bakanlık tarafından hazırlanan "Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği" çerçevesinde kentlerde gürültü kirliliğinin azaltılması ve kontrolü, akustik planlamanın yapılması, sessiz alanların korunması amacıyla gürültü haritaları hazırlanarak çevresel gürültü eylem planları oluşturuluyor. Bakanlık tarafından, eylem planları kapsamında belirlenen ihtiyaç duyulan bölgelerde özellikle karayolu ve demiryolu kaynaklı gürültünün azaltılması için gürültü bariyeri uygulamaları hayata geçiriliyor. Bakanlığın gürültü ile mücadeleye yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında 66 ilin gürültü haritası ile 24 ilin gürültü eylem planı tamamlandı. Türkiye genelinde 65 bin 601 metrekare gürültü bariyeri yapılacak.

"11 bin 253 metrekare gürültü bariyerini tamamladık"

Bakan Özhaseki ise resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gürültü bariyerlerinin yer aldığı bir video yayımlayarak, "Çevreye ve insana saygılı şehirler için gürültü kirliliğini en aza indirmeye çalışıyoruz. Çocuk sesleri ve kuş cıvıltılarının birbirine karıştığı huzurlu şehirler hedefiyle, gürültü bariyerlerinin miktarını artırıyoruz. 11 bin 253 metrekare gürültü bariyerini tamamladık. 54 bin 348 metrekare gürültü bariyerinin yapımına da devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"65 bin 601 metrekare gürültü bariyeri ile gürültü kirliliğinin azaltılması hedefleniyor"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İcraat Programı kapsamında yerel yönetimlerce yapılacak gürültü bariyeri projelerine Bakanlık tarafından finansal destek sağlandığı bilgisi de verildi. Bu çerçevede, sağlanan teknik ve finansal desteklerle, Ümraniye İlçesi, Millet Bahçesi (E-80 karayolu) mevkiinde 5 bin 737 metrekare, Çekmeköy İlçesi 0-6 Çevre Yolu-Doğa Parkı Yanı, Şile Yolu mevkiinde 4 bin 100 metrekare, Konya-Adana Çevre Yolu Adliye Sarayı Önü civarında bin 416 metrekare gürültü bariyeri olmak üzere, toplamda 11 bin 253 metrekare gürültü bariyeri yapım işinin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada İstanbul'un Ümraniye İlçesi 19 bin 530 metrekare, Başakşehir ilçesinde 10 bin 500 metrekare, Gaziantep'te 18 bin 336 metrekare, Konya'nın Karatay ilçesinde 5 bin 982 metrekare olmak üzere, toplamda 54 bin 348 metrekare gürültü bariyeri için proje çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Onaylanan gürültü bariyeri projeleri tamamlandığında toplamda 65 bin 601 metrekare gürültü bariyeri şehirlere kazandırılmış olacak.