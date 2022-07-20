Bakan Özer: "Milli Eğitim Bakanlığı kendisine bağlı tüm okulların her türlü ihtiyacını karşılayabilecek güce sahiptir" Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Urla Uzunkuyu Köy Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Urla Uzunkuyu Köy Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı. (1) Bakan Özer: "Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye'deki kendisine bağlı tüm okulların her türlü ihtiyacını karşılayabilecek güce de bütçeye de kapasiteye de iradeye de sahiptir" AA / Orhan Fatih Doğan - Güncel milli eğitim bakanlığı Mahmut Özer Türkiye Güncel Haberler

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