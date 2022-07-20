Bakan Özer: "Milli Eğitim Bakanlığı kendisine bağlı tüm okulların her türlü ihtiyacını karşılayabilecek güce sahiptir" - Haberler

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Bakan Özer: "Milli Eğitim Bakanlığı kendisine bağlı tüm okulların her türlü ihtiyacını karşılayabilecek güce sahiptir"

AA - Orhan Fatih Doğan - Güncel
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Urla Uzunkuyu Köy Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Urla Uzunkuyu Köy Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı. (1)

Bakan Özer: "Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye'deki kendisine bağlı tüm okulların her türlü ihtiyacını karşılayabilecek güce de bütçeye de kapasiteye de iradeye de sahiptir"

AA / Orhan Fatih Doğan - Güncel

milli eğitim bakanlığı Mahmut Özer Türkiye Güncel Haberler

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