Bakan Özer: "Geçen sene vatandaşlarımıza sunulan kurslardan yararlanan kursiyer sayısı yaklaşık 5 milyondu" - Haberler

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Bakan Özer: "Geçen sene vatandaşlarımıza sunulan kurslardan yararlanan kursiyer sayısı yaklaşık 5 milyondu"

AA - İhsan Can - Güncel
 - Güncelleme:
Bakan Özer: 'Geçen sene vatandaşlarımıza sunulan kurslardan yararlanan kursiyer sayısı yaklaşık 5 milyondu'

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Davul ile ritim yapan gurup Yöresel kıyafetlerle sahneye gelen mankenler Eda Dilşad Çelik'in konuşması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri'ne katıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri

Davul ile ritim yapan gurup

Yöresel kıyafetlerle sahneye gelen mankenler

Eda Dilşad Çelik'in konuşması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri'ne katıldı. (1)

AA / İhsan Can - Güncel

Mahmut Özer Ziya Selçuk Güncel Haberler

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