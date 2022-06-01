Bakan Özer: "Geçen sene vatandaşlarımıza sunulan kurslardan yararlanan kursiyer sayısı yaklaşık 5 milyondu" - Haberler

Bakan Özer: "Geçen sene vatandaşlarımıza sunulan kurslardan yararlanan kursiyer sayısı yaklaşık 5 milyondu"
Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Davul ile ritim yapan gurup Yöresel kıyafetlerle sahneye gelen mankenler Eda Dilşad Çelik'in konuşması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri'ne katıldı.
Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri
Davul ile ritim yapan gurup
Yöresel kıyafetlerle sahneye gelen mankenler
Eda Dilşad Çelik'in konuşması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri'ne katıldı. (1)
AA / İhsan Can - Güncel