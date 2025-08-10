Bakan Murat Kurum, Depremzede Aileyi Ziyaret Etti

Bakan Murat Kurum, Depremzede Aileyi Ziyaret Etti
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'ın Besni ilçesinde yeni evlerine taşınan depremzede Meşen ailesini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Kurum, deprem bölgesindeki çalışmalara da değinerek sürecin sona yaklaştığını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'ın Besni ilçesinde yeni evlerine taşınan 2 çocuklu depremzede Meşen ailesinin evlerine konuk oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, cuma günü çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Adıyaman'da yeni evlerine taşınan depremzede aileye de ziyarette bulundu.

Evlerini teslim alan Meşen ailesinin fertleriyle bir araya gelen Kurum, aileye hayırlı olsun dileklerini iletti.

Deprem bölgesinde çalışmaların sona yaklaştığını belirten Kurum, "Bitsin diye gün sayıyoruz." ifadesini kullandı.

Aile ziyaretinin ardından Bakan Kurum, tesadüfen karşılaştığı Eylül Güven ve Mahmut Örs çiftinin düğünevine uğrayarak mutluluklarına ortak oldu.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
