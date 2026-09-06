Sağlık Bakanı Memişoğlu: 1,5 Milyondan Fazla Vatandaşa Ücretsiz İlaç Desteği Sağladık

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Ülke genelindeki 1678 sigara bırakma polikliniğimizde, 376 bin 158 vatandaşımıza danışmanlık hizmeti verdik. Tütün kullanımını bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşımıza ücretsiz ilaç desteği sağladık" dedi.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bağımlılıktan uzak, sağlıklı bir toplum hedefimiz doğrultusunda sahadaki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ülke genelindeki 1678 sigara bırakma polikliniğimizde, 376 bin 158 vatandaşımıza danışmanlık hizmeti verdik. 81 ilde 383 merkezimizde, MHRS üzerinden çevrim içi poliklinik hizmeti sunuyoruz. Tütünle Mücadele Timlerimizle 920 kamu kurumunda yerinde danışmanlık hizmeti vererek 23 bin 115 kamu personeline bilgilendirme eğitimi ulaştırdık" dedi.

'628 BİN 378 VATANDAŞIMIZA TAKİP VE MOTİVASYON DESTEĞİ SUNDUK'

Bakan Memişoğlu ayrıca "Tütün kullanımını bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşımıza ücretsiz ilaç desteği sağladık. 7/24 hizmet veren ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattımız aracılığıyla 628 bin 378 vatandaşımıza takip ve motivasyon desteği sunduk. ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattımız üzerinden 81 bin 398 çağrıyı karşıladık, 47 bin 338 motivasyonel arama gerçekleştirdik. Sağlıklı bir yaşam için bugün bir adım atın. Sigara ve tütün kullanımını bırakmak, bağımlılıkla mücadele konusunda destek almak için Sağlıklı Hayat Merkezlerimize ve Danışma Hatlarımıza başvurun. Kaybetmeden fark edin, sağlığınız için harekete geçin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı