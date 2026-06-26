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Bakan Memişoğlu'ndan usta oyuncu Kadir İnanır için başsağlığı mesajı

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır için başsağlığı diledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır için başsağlığı diledi.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Sinema sanatçısı Kadir İnanır'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
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