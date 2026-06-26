Bakan Memişoğlu'ndan Kadir İnanır için başsağlığı mesajı

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, sinema sanatçısı Kadir İnanır'ın vefatına ilişkin başsağlığı mesajı paylaştı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Sinema sanatçısı Kadir İnanır'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

x

Kaynak: Demirören Haber Ajansı