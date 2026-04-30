Bakan Memişoğlu'ndan İzmir'deki kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İzmir Bornova'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memurumuz Serkan Hızlı'ya ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Her birine acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."