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Bakan Memişoğlu'ndan Batman'daki medikal tesis ziyaretine ilişkin paylaşım:

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- "Aylık 1000 mekanik ventilatör, 800 nöromonitör, 2 bin 200 ventilatör uyumlu nemlendirici ve 1250 yüksek akış oksijen terapisi cihazı üretim kapasitesine sahip tesisimiz, sağlıkta yerli üretim gücümüzün önemli temsilcilerinden biridir"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Batman'da bir medikal tesise gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Batman'daki Biosys medikal tesislerinde, kapsül endoskopi cihazlarından solunum ünitelerine kadar yerli ve milli imkanlarla geliştirilen teknolojileri yerinde incelediğini belirtti.

"Sağlık teknolojisinde Türkiye imzası var." değerlendirmesinde bulunan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Aylık 1000 mekanik ventilatör, 800 nöromonitör, 2 bin 200 ventilatör uyumlu nemlendirici ve 1250 yüksek akış oksijen terapisi cihazı üretim kapasitesine sahip tesisimiz, sağlıkta yerli üretim gücümüzün önemli temsilcilerinden biridir. Fikri emeğe, emeği şifaya dönüştüren tüm ekiplerimizi yürekten kutluyorum. Türkiye'nin sağlık vizyonunu yerli ve milli teknolojiyle taçlandırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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