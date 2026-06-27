Bakan Memişoğlu: AK Parti İstişare Toplantısı'ndayız

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Saygıdeğer Hanımefendi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndayız. Hizmet ve eserle dolu çeyrek asra yaklaşan tecrübemiz, milletimizden aldığımız sarsılmaz güçle, liderimizin izinde Türkiye Yüzyılı'nı adım adım inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Toplantımızın teşkilatımıza, aziz milletimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."