Bakan Memişoğlu, Bitlis'te sağlık kongresine katıldı

BAKAN MEMİŞOĞLU GENÇLERE SESLENDİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dün Bitlis Eren Üniversitesi'nde başlayan 1. Uluslararası Sağlık ve Tıp Bilimleri Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, çatışmaların yaşandığı coğrafyada örnek bir ülke konumunda olduğunu belirten Memişoğlu, "Özellikle genç arkadaşlara söylüyorum. Bunu hiç unutmayın. Bugün çevremizdeki maalesef kötülüğü görüyorsunuz. İnsanların birbirini öldürdüğü, katlettiği veya kardeşin kardeşe kırıldığı bir dünyada biraz materyalist, biraz bencil bir dünyada kötülüğün hakim olduğu bir zamanında yaşıyoruz. Siz kötülüğü eleştirebilirsiniz ama kötülük kendi işini yapıyor. Burada sorgulanması en önemli şey, biz iyilik medeniyetinin insanları olarak, sağlıkçıları olarak ve iyiliğin temsilcileri olarak ne yapıyoruz sorusudur. Biz daha çok çalışıp, daha kuvvetli olmamız, birlikte hareket etmemiz gerek. Maalesef bazen bizim duygusallığımızı, iyi niyetimizi kullanıp birbirimize çatıştırarak bu enerjimizi yok ediyorlar. Bizler farklılıklarını bir araya getirerek onu güçlü hale getirerek dünyayı yönetmişiz, üç kıtayı yönetmişiz. İyilik tarafı olarak yeniden medeniyetimizi dünyanın etkin söz sahibi ve bugün kötülüğün, kötülüğünü yapamayacağı zaman dilimine ulaştırmamız lazım. Onun için gençler sizlerin esas hedefi bu olmalı" dedi.

'İNSANLIĞA SEVGİNİZİ KAYBETMEYİN'

Bakan Memişoğlu, "Ben biliyorum ki bugün internet dünyasında, sosyal medyada birçok parametre ile karşılaşıyorsunuz. Ama şunu unutmayın. Yaşam bir hoş seda. Sizler gibi bizler de gençtik. Bu dünyaya bir hoş seda bırakıyorsunuz. Gelip geçici bir dünyadan bahsediyoruz. Sonu olan, sonu belli olan bir dünya hayatından bahsediyoruz. Onun için bu dünyada hoş sedayı nasıl bırakırım diye düşüneceksiniz. Bu hoş sedayı bırakırken sıfattan, makamdan çok, sizin kendinizin yaptıkları ve kendinize saygınızla alakalı bir şeydir hayat. Şunu ifade etmek istiyorum. İdealizm, adanmışlık bunlar esasında hayatın anlamını ifade eder. Maalesef günümüzde idealizm, adanmışlık, empati veya iyilik tarafının göz ardı edilmeye çalıştığı bir süreçten geçiyoruz ve sizler bu sürece muhatap oluyorsunuz. Onun için idealizminizi, adanmışlığınızı ve insanlığa sevginizi kaybetmeyin. Geçmişimize bakın. Bazı insanların ismiyle anarsınız. Bazı insanlar çok zengin olabilir, sıfat sahibi olabilir, makam sahibi olabilir ama kimse onları hatırlamaz. Onun için hatırlanacaksanız; adanmışlığınızı, idealinizi hiçbir zaman kaybetmeyeceksiniz" diye konuştu.

'25 SENEDE SAĞLIKTA İNANILMAZ İŞLER YAPTIK'

Bakan Memişoğlu, sağlıkta yapılan yatırımlara da değinerek, "Son 25 senede biz gerçekten sağlıkta inanılmaz işler yaptık. Bakın sadece Bitlis'te 365 hasta yatağı varken bugün 1065 tane hasta yatağımız var. ve herkesin en az senede 12 kez sağlık hizmeti alabildiği bir sağlık bulaşılabilirliğimiz var. Ama bunu daha iyi hale getirmemiz gerekiyor. Başka bir şey yapmamız gerekiyor. Bedenimize, sağlığımıza dikkat edip, sağlıklı kalmamız da gerekiyor. Onun için biz ne diyoruz? Bağımlılıktan uzak durun, sigara içmeyin, beslenmenize dikkat edin, hareketli olun. Çünkü bedeninize bakın sağlıklı kalın. Öncelikli olarak sağlıklı kalmanızı istiyoruz. ve Türkiye sağlık hizmeti sunduğu kadar sağlık teknolojisini de bilgisini de üretebilir insan gücüne sahip. Ne kadar bina yaparsanız yapın. Ne kadar maddi geliriniz de olursa olsun eğer beşeri sermayeniz, insan gücünüz kuvvetli değilse o gelip geçici olur. Bizim en büyük şansımız; Türkiye'nin sağlıktaki insan gücünün, beşeri sermayesinin çok iyi yetişmiş ve adanmış olmasıdır. Covit ve depremde de bunu gördük. Onun için bu beşeri sermayesinin daha kaliteli olması, daha iyi olması için uğraşıyoruz. Buradaki insanlarımızın, öğrencilerimizin iyi yetişmesini istiyoruz. Onun için biz öğretim üyeleri, anabilim dallı başkanlıkları kalitesi gelişme aşamasında olan her tıp fakültesi ile iş birliğine hazırız. Bir sağlık bakanı olarak sağlıklı kalmanızı istiyorum. Birlikte hareket etmenizi istiyorum. Ben bu üniversiteyi kuranlardan, bu konferansı yapanlardan Allah razı olsun diyorum" dedi.

Bakan Memişoğlu konuşmasının sonunda Bitlis'te çeşitli yatırımlar ve Tıp Fakültesi Hastanesi'ni yapan iş insanı Ahmet Eren'e plaket verdi. Program çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi. Programda ayrıca Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş da birer konuşma yaptı. Bakan Memişoğlu, sırasıyla Mutki Belediyesi ve Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ni de ziyaret etti.

