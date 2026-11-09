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Bakan Kurum: "Türkiye tarih boyunca bir köprü olmuştur. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde, gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin beklentilerini ortak zeminde buluşturmak için sorumluluk üstlenmeye hazırdır"

Kaynak: AA