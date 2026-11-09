Bakan Kurum: "Türkiye tarih boyunca bir köprü olmuştur. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde, gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin beklentilerini ortak zeminde buluşturmak için sorumluluk üstlenmeye hazırdır"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bakan Kurum: "Türkiye tarih boyunca bir köprü olmuştur.
Bakan Kurum: "Türkiye tarih boyunca bir köprü olmuştur. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde, gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin beklentilerini ortak zeminde buluşturmak için sorumluluk üstlenmeye hazırdır"
Kaynak: AA