Bakan Kurum, Singapur ile sürdürülebilir şehirler için iş birliğini ele aldı

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(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Singapur Sürdürülebilirlik ve Çevre Bakanı Grace Fu Hai Yien ile görüştü. Bakan Kurum, görüşmede sürdürülebilir şehirlerin güçlendirilmesi, iklim değişikliğine karşı dirençliliğin artırılması ve iklim eyleminde ortak çalışma alanlarına dair konuların ele alındığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, X hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Singapur Sürdürülebilirlik ve Çevre Bakanı Sayın Grace Fu Hai Yien ile bir araya geldik. Sürdürülebilir şehirlerin güçlendirilmesi, iklim değişikliğine karşı dirençlilik ve iklim eyleminde ortak çalışma alanlarımıza dair konuları ele aldık. COP31 kapsamında; bir ada şehir devleti olarak Singapur'un okyanuslar, kıyı şehirlerinin dirençliliği ve iklim finansmanı alanlarındaki tecrübe ve katkılarından faydalanmayı önemsiyoruz. Ülkelerimiz arasındaki diyaloğu ve iş birliğini artırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA