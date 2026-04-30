Bakan Kurum, Paris'te OECD Genel Sekreteri Cormann ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve 31. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP31) Başkanı Murat Kurum, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Mathias Cormann ile Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.

Kurum, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Paris'te Cormann ile bir araya geldiklerini belirtti.

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 hakkında Kurum, "COP31 vizyonumuzu paylaşarak enerji verimliliği, yeşil dönüşüm, sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanında yapabileceklerimizi ele aldık." ifadesini kullandı.

Kurum, OECD'nin çok taraflı işbirliğine sunduğu katkıyı son derece değerli bulduklarını vurgulayarak, içten ev sahipliklerinden dolayı Cormann'a teşekkürlerini iletti.

"Birlikte çok güzel işlere imza atacağız"

Bakan Kurum, Paris'te Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) merkezinde düzenlenen IEA Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı vesilesiyle COP26 Başkanı Alok Sharma ile de görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Görüşmenin verimli geçtiğini aktaran Kurum, "Glasgow'da ortaya konulan COP26 mirasını, COP31'e giden süreçte önemli bir referans olarak görüyoruz. Birlikte çok güzel işlere imza atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Paris'teki IEA Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı'na, Bakan Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, IEA Başkanı Fatih Birol, COP21 Başkanı ve COP Başkanları Danışma Grubu Başkanı Laurent Fabius'un yanı sıra 50'den fazla ülkeden çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı

CHP'li Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran mesajlar çıktı
Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular
Torreira'yı unuttu! İşte Devrim Özkan'ın yeni aşkı

Torreira'yı unuttu! İşte yeni aşkı

Yasak aşk baskını! 20 katlı apartmanın balkonundan kaçmaya çalıştı

20 katlı binada yasak aşk paniği! Kadının eşi ansızın eve gelince...
Gülhan'ı altınları için öldüren üst komşusu, su içme bahanesiyle içeri girmiş

Gülhan'ı altınları için öldüren komşudan, korkunç plan
Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'a uğurlama programı! Tek tek helallik istedi

O artık Emniyet'in bir numarası! Veda ederken tek tek helallik istedi
Süper Lig'de 32'nci hafta hakemleri açıklandı: TFF'den Yasin Kol kararı

TFF'den Yasin Kol için yeni karar