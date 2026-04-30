Bakan Kurum, Paris'te OECD Genel Sekreteri Cormann ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve 31. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP31) Başkanı Murat Kurum, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Mathias Cormann ile Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.

Kurum, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Paris'te Cormann ile bir araya geldiklerini belirtti.

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 hakkında Kurum, "COP31 vizyonumuzu paylaşarak enerji verimliliği, yeşil dönüşüm, sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanında yapabileceklerimizi ele aldık." ifadesini kullandı.

Kurum, OECD'nin çok taraflı işbirliğine sunduğu katkıyı son derece değerli bulduklarını vurgulayarak, içten ev sahipliklerinden dolayı Cormann'a teşekkürlerini iletti.

Bakan Kurum, Paris'te Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) merkezinde düzenlenen IEA Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı vesilesiyle COP26 Başkanı Alok Sharma ile de görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Görüşmenin verimli geçtiğini aktaran Kurum, "Glasgow'da ortaya konulan COP26 mirasını, COP31'e giden süreçte önemli bir referans olarak görüyoruz. Birlikte çok güzel işlere imza atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Paris'teki IEA Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı'na, Bakan Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, IEA Başkanı Fatih Birol, COP21 Başkanı ve COP Başkanları Danışma Grubu Başkanı Laurent Fabius'un yanı sıra 50'den fazla ülkeden çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.