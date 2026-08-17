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Bakan Kurum'dan Marmara Depremi Mesajı

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- "Aynı acıların bir daha yaşanmaması için unutmayacağız, tedbiri elden bırakmayacak, şehirlerimizi geleceğe daha güvenli taşıyacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde felakette yaşamını yitirenleri andı.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "27 yıl önce bugün, büyük bir acıyla sarsıldık. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yitirdiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Aynı acıların bir daha yaşanmaması için unutmayacağız; tedbiri elden bırakmayacak, şehirlerimizi geleceğe daha güvenli taşıyacağız." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
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