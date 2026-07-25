Bakan Kurum, Malatya'da Bakırcılar Çarşısı'nın açılışını yaptı:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya programı kapsamında, yeniden inşa edilen Bakırcılar Çarşısı'nın açılışını gerçekleştirdi, yeni evlerine taşınan depremzede Aslan ailesine konuk oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kurum, "500 Bin Sosyal Konut Belirleme Kura Töreni, Merkez Çarşı ve Arıtma Tesisi Açılış Töreni"nin ardından Malatya Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Kurum, ziyaretinin ardından, depremden sonra yeniden inşa edilen Bakırcılar Çarşısı'nın açılışını yaptı.

Kurdele kesimi sırasında konuşan Bakan Kurum, "Dükkanlarımız Malatya'mıza, buradaki hemşehrilerimize, esnafımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Yeni açılan iş yerlerini ve çarşıyı dolaşan Bakan Kurum, vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.

"Malatya'daki çocuklar artık geleceğe umutla bakıyor"

Bakan Kurum, daha sonra, Malatya Merkez Çarşı Projesi kapsamında evleri yeniden inşa edilen Nurşen ve Sabri Aslan çiftinin evine konuk oldu.

Aile ile sohbet eden Kurum, şunları kaydetti:

"Çok şükür devletimiz, Cumhurbaşkanımız, Malatya'mıza verdiği sözleri tuttu. Hep beraber yaptık. Devletimiz güçlü bir devlet. Cumhurbaşkanımız anbean süreci takip etti. Bizler her hafta deprem bölgesine geldik, sizlerle birlikte bu mücadeleyi ortaya koyduk. Bugün çok şükür ki çarşısıyla, dükkanıyla, camisiyle, okuluyla yepyeni bir Malatya ile karşı karşıyayız. Elbette ki eksiklerimiz var ama işin çoğunu tamamladık. Malatya'ya baktığımızda eskisinden daha yeşil, daha güzel. Malatya'daki çocuklar artık geleceğe umutla bakıyor. O heyecanı gözlerinde görebiliyoruz. Çok şükür Rabb'im bize bu işleri yapmayı nasip etti. Alnımızın akıyla devletimiz, tüm kurumlarıyla birlikte bu işleri yaptı, teslim etti, şükrediyoruz. Biz o zor günleri birlikte atlattık. Devletin kudretini, gücünü hep birlikte 85 milyona gösterdik."

Nurşen Aslan ise "Yapılamaz." diyenlere rağmen evlerine kavuştuklarını belirterek, "Bizimki bir mucizeydi." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum'un 18 Temmuz'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki Battalgazi merkezli depremi hissedip hissetmediklerini sorması üzerine Aslan çifti, "Sallandı ama hiçbir şey olmadı." yanıtını verdi.

Ailenin kepçe operatörlüğü yapan oğlu Burak Aslan, "Gerçekten gördüklerimizle gurur duyduk. İlk etapta hepimiz yıkılmıştık ama çok şükür şimdi hep beraber ayağa kalktık. Gördükçe de insan gururlanıyor." dedi.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda ise ziyaretlerine ilişkin görüntülere yer vererek, "Dün de buradaydık, bugün de, yarın da. 11 şehir bizim evimiz, ailemiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA