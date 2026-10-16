Bakan Kurum, kayıp vatandaşlar için arama sürerken kalıcı çözüm sözü verdi

İSTANBUL Bakan Kurum ""Kayıp vatandaşlarımız için arama faaliyetleri sürüyor. Kalıcı çözümlere ilişkin istişarelerde bulunacağız. Vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa biz buna hazırız. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmayacağı bir çözümü ortaya koyacağız. Burada bir seferberlik şuuru içerisinde daha önce nasıl aksiyon aldıysak, nasıl dirençli şehirleri inşaat ettiysek İstanbul'da da olacağız. Bu bakışla, bu anlayışla milletimizle bir olarak bu çalışmaları yapacağız. Kalıcı çözümleri hayata geçireceğiz. Aynı acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. Birbirimize destek olmamız gerekiyor. Devletimiz milletinin yanındadır. Devletin tüm birimleri aksiyon aldı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı