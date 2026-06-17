Bakan Kurum, Haymana ve Gölbaşı belediye başkanlarını kabul etti

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile bir araya geldi.

Bakan Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Haymana Belediye Başkanı Sayın Levent Koç ve Gölbaşı Belediye Başkanı Sayın Yakup Odabaşı'nı Bakanlığımızda kabul ettik. İlçelerimizin ihtiyaçlarını ve yürütülen çalışmaları değerlendirdik. Ankara'mızın gelişimi için yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı