Bakan Kurum'dan usta oyuncu Kadir İnanır için başsağlığı mesajı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır için başsağlığı mesajı yayımladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır için başsağlığı diledi.
Bakan Kurum, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Asya'nın İlyas'ı, Türk sinemasının Tatar Ramazan'ıydı… Usta oyuncu Kadir İnanır'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu